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Экономика

Россияне погрязли в кредитах и долгах

Долговая нагрузка жителей России достигла максимума с 2012 года. Она составляет в среднем 10,6% от дохода одного члена семьи. Причем у бедных слоев населения она выше — 28,8% от среднего дохода, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование директора департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавету Данилову.

Банковские карточки, долги.
Банковские карточки, долги.
Михаил Смолянников

По одному или несколько кредитов сегодня имеют около 40 млн россиян или 54% трудоспособного населения, рассказала Данилова. Значительную долю в этом объеме составляет ипотека.

Пока качество кредитного портфеля и размер просрочки остаются на приемлемом уровне, считают в ЦБ. Но есть тревожные тенденции. Одна из них — снижение реально располагаемых доходов населения и увеличения кредитной нагрузки на бедные семьи.

С начала года на 10% выросло число россиян, для которых ежемесячный платеж по кредиту составляет 80 и более процентов от официального дохода.

Елизавета Данилова назвала регионы, где населению труднее всего рассчитаться с кредитами. Алтайский край в этот список не попал. Там оказались Амурская и Оренбургская области, а также Мордовия.

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