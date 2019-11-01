Россияне погрязли в кредитах и долгах

Долговая нагрузка жителей России достигла максимума с 2012 года. Она составляет в среднем 10,6% от дохода одного члена семьи. Причем у бедных слоев населения она выше — 28,8% от среднего дохода, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование директора департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавету Данилову.

По одному или несколько кредитов сегодня имеют около 40 млн россиян или 54% трудоспособного населения, рассказала Данилова. Значительную долю в этом объеме составляет ипотека.

Пока качество кредитного портфеля и размер просрочки остаются на приемлемом уровне, считают в ЦБ. Но есть тревожные тенденции. Одна из них — снижение реально располагаемых доходов населения и увеличения кредитной нагрузки на бедные семьи.

С начала года на 10% выросло число россиян, для которых ежемесячный платеж по кредиту составляет 80 и более процентов от официального дохода.

Елизавета Данилова назвала регионы, где населению труднее всего рассчитаться с кредитами. Алтайский край в этот список не попал. Там оказались Амурская и Оренбургская области, а также Мордовия.