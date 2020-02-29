Россияне положили на банковские счета рекордную сумму

Доля средств, которые россияне держат в банках на текущих счетах, а не во вкладах, достигла рекорда за 10 лет, пишет РБК. В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг в 2019 году 8 трлн рублей.

Доля средств физических лиц на текущих счетах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов — это рекорд как минимум с 2010 года, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка. За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.

Рост сбережений отчасти может объясняться перетоком средств с депозитов. С одной стороны, часть населения обеднела, и эти клиенты больше не могут копить, поэтому держат деньги на текущих счетах.

С другой стороны, низкие ставки заставляют клиентов со значительными сбережениями искать альтернативные инструменты, и текущие счета часто могут быть транзитным инструментом, пока решение о новых инвестициях не принято.

Бизнес. Деньги. СС0

Рост также связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, Ставки по таким продуктам уже близки к доходности срочных вкладов. Накопительный счет удобен тем, что по нему более гибкие условия пополнения и расходования средств.

На выбор потребителей могла повлиять и политика кредитных организаций. Многие банки перестали открывать депозиты в евро. Клиенты вынуждены все больше держать евро исключительно на текущих счетах. Ставки по депозитам в долларах также существенно снизились, что снизило привлекательность открытия длинных долларовых депозитов.