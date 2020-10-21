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Экономика

Россияне поумнели и перестали доверять банкирам

Индекс лояльности клиентов к банкам снизился до 1,3 пункта за январь-август 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. Показатель, по данным экспертов, стал минимальным за последние пять лет.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

Согласно результатам опроса, 35,4% россиян не довольны своим банком, не будут рекомендовать его своим знакомым и, возможно, ищут другой вариант. Довольны своим банком 36,7% респондентов, 27,9% опрошенных в целом удовлетворены своим банком, но не стремятся его рекомендовать.

В исследовании говорится, что падение индекса лояльности связано с сокращением доли клиентов, готовых рекомендовать свой банк. Показатель достиг максимального значения в 58% в 2017 году и затем стал снижаться.

В аналитическом центре пояснили, что главными причинами снижения лояльности являются рост финансовой грамотности клиентов и активная продажа банками своих услуг, что нравится не всем клиентам.

Директор НАФИ Тимур Аймалетдинов отметил, что тренд на снижение лояльности в розничном банковском секторе продлится в течение ближайших пяти лет.

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