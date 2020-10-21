Россияне поумнели и перестали доверять банкирам

Индекс лояльности клиентов к банкам снизился до 1,3 пункта за январь-август 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. Показатель, по данным экспертов, стал минимальным за последние пять лет.

Согласно результатам опроса, 35,4% россиян не довольны своим банком, не будут рекомендовать его своим знакомым и, возможно, ищут другой вариант. Довольны своим банком 36,7% респондентов, 27,9% опрошенных в целом удовлетворены своим банком, но не стремятся его рекомендовать.

В исследовании говорится, что падение индекса лояльности связано с сокращением доли клиентов, готовых рекомендовать свой банк. Показатель достиг максимального значения в 58% в 2017 году и затем стал снижаться.

В аналитическом центре пояснили, что главными причинами снижения лояльности являются рост финансовой грамотности клиентов и активная продажа банками своих услуг, что нравится не всем клиентам.

Директор НАФИ Тимур Аймалетдинов отметил, что тренд на снижение лояльности в розничном банковском секторе продлится в течение ближайших пяти лет.