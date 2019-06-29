Россияне рассказали, какой размер пенсии считают комфортным для жизни

Около 36% россиян хотели бы после выхода на пенсию получать доход в 30 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», пишет РБК . Эксперты выяснили, что пенсионные желания населения напрямую зависят от уровня их текущих доходов.

28,1% россиян хотели бы получать не менее 45−60 тыс. рублей, а 15,5% назвали доход в 20 тыс. рублей. Этих денег, по мнению опрошенных, должно хватить для комфортной жизни на пенсии.

От 30 до 40% респондентов с доходом ниже 35 тыс. рублей на каждого члена семьи сообщили, что для комфортной жизни им необходимо менее 30 тыс. рублей. Люди, чья зарплата сейчас превышает 45−55 тыс. рублей, хотят получать пенсию в 45−60 тыс. рублей.

Самый высокий уровень притязаний у военных — 20% из них говорят , что для комфортной жизни на пенсии им нужно более 100 тыс. рублей , а 30% военнослужащих назвали месячный доход от 45 тыс. до 60 тыс. рублей после выхода на пенсию.

что для комфортной жизни на пенсии им нужно более 100 тыс. рублей а 30% военнослужащих назвали месячный доход от 45 тыс. до 60 тыс. рублей после выхода на пенсию. Самыми скромными оказались домохозяйки и студенты — около 25% опрошенных для достойной старости им будет достаточно 15−20 тыс. рублей.

Результаты опроса показали, что 41,2% респондентов уверены, что размер выплачиваемой им пенсии составит лишь 15−30 тыс. рублей в месяц. Из них 20,8% рассчитывают ежемесячно получать от 15−20 тыс. рублей, а 20,4% — от 20−30 тыс. рублей. Еще 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10−15 тыс. рублей. Люди старше 30 лет мечтают о пенсии в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, а молодежь — более 50 тыс. рублей без учета собственных накоплений.