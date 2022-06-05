5 июня
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Экономика

Россияне рассказали, сколько миллионов хотели бы накопить к выходу на пенсию

Большинство россиян хотели бы скопить к выходу на пенсию 4−5 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Лишь каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость, говорится в исследовании.

«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% опрошенных считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков», — выяснили социологи.

Каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму в 4−5 млн рублей.

Еще 30% хотели бы иметь более 5 млн рублей. Оставшиеся опрошенные уверены, что им хватит 2−4 млн рублей.

При этом лишь 11% россиян регулярно откладывают на пенсию. У каждого второго ежемесячная сумма отчислений составляет 7−10% от зарплаты и варьируется в пределах 6−15 тыс. рублей.

Средние ежемесячные траты на пенсии 45% опрошенных оценили в 40−50 тыс. рублей, 30% - от 50 до 70 тысяч, 15% - 20−40 тысяч, еще 10% - более 70 тысяч.

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