Россияне смогут снимать наличные с карт прямо на кассах в магазинах

Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.

Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой. За один раз можно будет снять сумму, которая в эквиваленте не превышает $100 (около 6,5 тыс. рублей).

В сентябре 2018 года подобный сервис запустила Masterсard (пока реализован в единственном магазине сети «Фасоль»), предельная сумма снятия — 5 тыс. руб. Для оказания такой услуги в России магазины должны получить статус банковского платежного агента, пишет РБК.

По информации двух источников издания, к пилотному проекту готовится банк «Русский стандарт», такую возможность рассматривает и Райффайзенбанк.

Впервые о том, что платежные системы могут запустить услугу снятия наличных на кассах магазинов, стало известно год назад. Visa в марте 2018-го объявила, что изучит возможность внедрения в России такого сервиса.