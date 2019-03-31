Россияне смогут выбирать банк для перечисления зарплат

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты. Проект размещен на сайте правительства РФ.

Работник вправе изменить кредитную организацию, через которую получает зарплату, уведомив об этом работодателя. Срок, в течение которого работник должен сообщить об изменении банка, предлагается увеличить с 5 рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.

Работника не могут обязать получать заработную плату через кредитную организацию, с которой работодатель заключил договор на обслуживание.

По данным Роструда, в 2018 году выявлено 81 тыс. нарушений по оплате труда, из них порядка 10% - нарушения связаны с порядком, места и срока выплаты зарплат. Анализ судебной практики также показывает нарушение работодателями права работников на получение зарплаты удобным способом.

За отказ работнику изменить кредитную организацию предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа: