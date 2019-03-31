Россияне смогут выбирать банк для перечисления зарплат

Работник вправе изменить кредитную организацию, через которую получает зарплату, уведомив об этом работодателя. Срок, в течение которого работник должен сообщить об изменении банка, предлагается увеличить с 5 рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты.
Работника не могут обязать получать заработную плату через кредитную организацию, с которой работодатель заключил договор на обслуживание.
По данным Роструда, в 2018 году выявлено 81 тыс. нарушений по оплате труда, из них порядка 10% - нарушения связаны с порядком, места и срока выплаты зарплат. Анализ судебной практики также показывает нарушение работодателями права работников на получение зарплаты удобным способом.
За отказ работнику изменить кредитную организацию предусматривается административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа:
- на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей;
- на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.