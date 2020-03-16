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Экономика

Россияне смогут заранее узнать, маленькая ли у них будет пенсия

Россияне старше 45 лет начнут получать автоматические уведомления о размере своей будущей пенсии на сайте государственных услуг. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму Минтруд, пишут «Известия».

Пенсия, старость.
Пенсия, старость.
Михаил Хаустов

В пресс-службе ведомства объяснили, что это даст гражданам заблаговременно оценивать формирование своих накоплений и при необходимости предпринимать меры по их увеличению. Уведомления Пенсионного фонда будут приходить пользователям Госуслуг раз в три года.

Сообщения будут содержать примерный размер пенсии, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее.

Там также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Уведомления начнут поступать россиянам в пилотном режиме с 1 июля 2021 года.

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