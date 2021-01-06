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Экономика

Россияне совсем перестали верить в светлое экономическое будущее

В 2020 году индекс экономической надежды россиян составил минус 41 п.п., что стало одним из самых низких показателей за 23 года наблюдений. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup International, которые РБК предоставил «Ромир».

Накопления. Доход.
Накопления. Доход.
Pixabay.com

По его данным, 6% опрошенных россиян сочли, что 2021 год станет периодом экономического процветания, а 47% — что годом экономических проблем.

При этом 40% жителей России ожидают, что этот год будет таким же, как 2020-й, а 8% затруднились ответить на вопрос.

Самый низкий индекс экономической надежды в России был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил минус 43 п.п. Близким к этому уровню он был в 1998 (минус 41 п.п.) и 2008 (минус 39 п.п.) годах.

При этом на самом высоком уровне экономическая надежда жителей России была в 2006 году — 9 п.п.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Что происходит в других странах

Среди жителей планеты доля ожидающих экономического процветания в 2021 году составила 25%, а тех, кто готовится к проблемам, — 46%. Таким образом, мировой индекс экономической надежды оказался на уровне минус 21 п.п.

Наиболее пессимистично оказались настроены жители Великобритании, где индекс оказался на уровне минус 62 п.п. Примерно на том же уровне его зафиксировали в Болгарии (минус 59 п.п.) и Италии (минус 59 п.п.).

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