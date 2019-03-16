Россияне стали больше обмениваться деньгами онлайн, чем снимать наличные

Число операций по картам увеличилось на 35% — до 32,2 млрд рублей. Общий объем безналичных операций (более 48 трлн рублей) почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт (26,6 трлн рублей), отмечает ЦБ.
За 2018 год россияне перевели 27,4 трлн рублей с карты на карту, а товаров и услуг оплатили на 21 трлн рублей.
76% от всех безналичных операций по картам приходится на оплату товаров и услуг. Вторым по популярности направлением использования банковских карт по итогам прошлого года стали переводы с карты на карту.
Эксперты «Полит.ру» считают, что большая часть переводов — это не только обмен деньгами между родственниками и друзьями, но и оплата товаров и услуг «серого» бизнеса.