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Экономика

Россияне стали больше обмениваться деньгами онлайн, чем снимать наличные

Общий объем операций по картам россиян в 2018 году достиг 75 трлн рублей. Это на 23% больше, чем в 2017 году, сообщает Банк России.

Устройство для мобильного эквайринга - оплаты банковской картой в "полевых" условиях.
Устройство для мобильного эквайринга - оплаты банковской картой в "полевых" условиях.

Число операций по картам увеличилось на 35% — до 32,2 млрд рублей. Общий объем безналичных операций (более 48 трлн рублей) почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт (26,6 трлн рублей), отмечает ЦБ.

За 2018 год россияне перевели 27,4 трлн рублей с карты на карту, а товаров и услуг оплатили на 21 трлн рублей.

76% от всех безналичных операций по картам приходится на оплату товаров и услуг. Вторым по популярности направлением использования банковских карт по итогам прошлого года стали переводы с карты на карту.

Эксперты «Полит.ру» считают, что большая часть переводов — это не только обмен деньгами между родственниками и друзьями, но и оплата товаров и услуг «серого» бизнеса.

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