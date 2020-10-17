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Экономика

Россияне стали чаще покупать подержанную одежду из-за падения доходов и COVID-19

Падение доходов на фоне коронавируса стало причиной роста популярности среди россиян сервисов частных объявлений о продаже одежды и обуви.

Шопинг.
Шопинг.
unsplash.com.

Как сообщает «Коммерсант», теперь на них приходится 6% от всех онлайн-продаж fashion-рынка, которые по итогам года могут превысить 355 млрд рублей.

При этом стремление россиян сократить расходы могут обернуться проблемами для магазинов и торговых центров.

По словам гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, еще к началу пандемии fashion-рынок находился на фазе стагнации потребительского спроса из-за замедления развития экономики, а затем ситуация усугубилась еще сильнее.

Лебсак-Клейманс полагает, что в дальнейшем потребители продолжат экономить на одежде и станут еще реже посещать магазины и торговые центры.

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