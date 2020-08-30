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Экономика

Россияне в непростой год стали меньше брать кредитов на сбор детей в школу

Впервые с 2015 года россияне начали отказываться от оформления займов для сбора детей в школу: доля желающих взять кредит на эти цели в августе сократилась на три процентных пункта.

1 сентября 2016 в барнаульской школе №13.
1 сентября 2016 в барнаульской школе №13.
Олег Богданов, altapress.ru

Финансовый маркетплейс «Юником24″ провел по заказу РИА Новости специальное исследование и пришел к выводу, что желающих оформить займы на подготовку детей к школе в этом году сократилось до 5% от общего числа клиентов банков.

В прошлом году показатель был на уровне 8%. Подобное поведенческое изменение произошло впервые с 2015 года, ранее всегда рынок наблюдал рост займов на подготовку к 1 сентября», — указали эксперты, добавив, что статистика за более ранний срок не велась.

Аналитики поясняют такую тенденцию тем, что из-за режима самоизоляции, вызванного пандемией, и последовавшего за ним кризиса россияне перешли к сберегательной модели поведения.

1 сентября 2016 в барнаульской школе №13.
1 сентября 2016 в барнаульской школе № 13.
Олег Богданов, altapress.ru

В то же время финансовые организации ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов.

По оценке компании, стоимость подготовки ребенка к школе варьируется в этом году в переделах 3,5−20 тысяч рублей в зависимости от региона проживания и «комплекта».

При этом желающим оформить займы россиянам в среднем не хватает около 40% от нужной суммы, поэтому они запрашивают у кредитора 5−7 тысяч рублей для сбора ребенка в школу.

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