Россияне в период пандемии боятся остаться без работы и без денег

По данным социологического опроса «Социальное самочувствие россиян», подготовленного НИУ ВШЭ, 37% жителей России боятся потерять работу, а 21% опасаются, что останутся без денег — им перестанут платить зарплаты и пенсии. Об этом пишет информационное агенство ТАСС.

В то же время, информация, полученная в ходе исследования, дает понять, что респонденты перестали бояться инфляции и спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки.

Социологический опрос. pixabay.com.

«Многолетние усилия власти по сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора дали свои результаты. Россияне перестали опасаться инфляции. Как основной экономический риск „рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги“ отметили всего 17%, обесценение денежных сбережений — всего 4%. Население спокойно относится к росту цен на запланированные крупные покупки , в качестве крупного риска это рассматривает всего 2% граждан», — отмечается в соцопросе ВШЭ.

Опрос проводился с 11 сентября по 5 октября текущего года Для него был использован метод личного интервью по месту жительства респондента. В исследовании участвовали россияне в возрасте от 15 до 72 лет. Было опрошено 6 тыс. респондентов в 173 населенных пункта в 59 субъектах Российской Федерации.