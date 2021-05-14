Россияне верят, что смогут больше зарабатывать, если будут больше работать

Каждый седьмой россиянин считает, что для повышения зарплаты нужно больше работать.
«На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию, 15% - работать больше и лучше», — говорится в исследовании.
Еще 13% респондентов считают, что для увеличения дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу.
Переговоры с работодателем о повышении зарплаты считают действенной мерой 12% опрошенных.
«Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", — отметили социологи.
Опрос провели с 26 апреля по 4 мая среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в 358 населенных пунктах во всех федеральных округах страны.