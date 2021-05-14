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Экономика

Россияне верят, что смогут больше зарабатывать, если будут больше работать

Жители России считают, что для повышения зарплаты нужно больше и лучше работать, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

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Оксана Силантьева

Каждый седьмой россиянин считает, что для повышения зарплаты нужно больше работать.

«На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию, 15% - работать больше и лучше», — говорится в исследовании.

Еще 13% респондентов считают, что для увеличения дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу.

Переговоры с работодателем о повышении зарплаты считают действенной мерой 12% опрошенных.

«Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", — отметили социологи.

Опрос провели с 26 апреля по 4 мая среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в 358 населенных пунктах во всех федеральных округах страны.

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