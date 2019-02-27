Россияне задолжали банкам почти 15 трлн рублей

В 2018 году россияне взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 трлн рублей, сообщают « Известия ».

Больше всего займов взяли жители Калмыкии — уровень закредитованности в республике составляет 59%. Далее идут Тува (56%), Чувашия (44%), Иркутская область (42%) и Ханты-Мансийский АО (41%). Также в числе лидеров по количеству кредитов находятся Тюменская и Новосибирская области, Якутия, Ленинградская область и Коми, следует из данных Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Средний долг одной российской семьи составляет 263 тыс. рублей, а просроченная задолженность — 13,4 тыс. рублей.

Общая сумма ипотечных кредитов, взятых жителями РФ, достигла 6,38 трлн рублей. Средняя долговая нагрузка на одну семью в 2018 году увеличилась с 22% до 27%. Таким образом, граждане отдают банкам примерно пятую часть своих доходов.

Эксперты считают, что задолженность россиян перед банками продолжит расти: в 2019 году она может увеличиться до 16,6 трлн рублей, пишет znak.com.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что долги россиян перед банками растут в два раза быстрее зарплат и сбережений.