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Экономика

Россияне задолжали банкам почти 24 трлн рублей

Задолженность физических лиц в России перед банками по итогам первого полугодия достигла показателя в 23,9 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Кредит.
Кредит.
СС0

С начала года текущего года эта цифра выросла на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн.

По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне текущего года российские банки выдали 1,7 млн потребительских кредитов. Это — абсолютный рекорд по количеству одобренных заявок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 53%, с маем — на 8%.

В конце июля Центробанк принял решение ужесточить условия по выдаче потребительских кредитов. Так, с 1 октября будут повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, что сделает такие кредиты менее рентабельными.

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