Россияне захотели получать вторую пенсию

Большинство россиян хочет получать корпоративную пенсию в дополнение к государственной, пишут « Известия » со ссылкой на результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом для поиска работы Работа.ру.

За вторую пенсию высказались 78% опрошенных. При этом 36% из них ожидают, что сумма выплат будет больше 30 тыс. рублей в месяц.

20% респондентов согласились получать от 20 до 30 тыс. рублей.

«Пенсия в 10−15 тыс. рублей устроила бы 14% опрошенных, а доплата от работодателя в размере менее 10 тыс. подошла бы 11% россиян», — говорится в исследовании.

Также выяснилось, что свою будущую пенсию с работодателем формирует лишь 6,4% респондентов. О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32%), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.

Опрос проводился среди экономически активного населения во всех округах России в феврале 2020 года. В исследовании приняли участие 2,5 тыс. человек старше 18 лет.

Как отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, в большинстве развитых стран на пенсии, полностью или частично сформированные работодателем, приходится в среднем от 30 до 50% дохода пенсионеров.