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Экономика

Россияне запаслись наличными на фоне коронавируса

Жители России запаслись наличными на 12,1 трлн рублей на фоне коронавируса, заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, пишет РИА Новости.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября увеличилась за год на рекордные 28,3%. По словам эксперта, такого не было с 2012 года.

«Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%", — отметил Осадчий.

Специалист подчеркнул, что основной вклад в прирост объема наличных был внесен в марте (рост 5,9% за месяц) и апреле (6,6%). В настоящее время этот процесс замедлился, пишет Lenta.ru.

В сентябре прирост объема наличных составил 1%.

В сентябре сообщалось, что россияне на фоне пандемии коронавируса начали копить деньги и относить их не в банки, а хранить «под матрасом».

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