Россияне запаслись наличными на фоне коронавируса

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий по состоянию на 1 октября увеличилась за год на рекордные 28,3%. По словам эксперта, такого не было с 2012 года.

«Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%", — отметил Осадчий.

Специалист подчеркнул, что основной вклад в прирост объема наличных был внесен в марте (рост 5,9% за месяц) и апреле (6,6%). В настоящее время этот процесс замедлился, пишет Lenta.ru.

В сентябре прирост объема наличных составил 1%.

В сентябре сообщалось, что россияне на фоне пандемии коронавируса начали копить деньги и относить их не в банки, а хранить «под матрасом».