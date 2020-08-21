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21 августа 17°C
Экономика

Россиян могут заставить за собственные деньги снизить затраты на отопление на 15%

Эксперты рассказали «Известиям», как можно не только равномерно распределять тепло по этажам, но и сократить траты россиян на тепло, правда за счет самих граждан.

Отопление.
Отопление.
СС0

Снизить затраты на отопление на 15% можно легко — модернизировать тепловые пункты в домах даже 1970−1980 годов постройки. Также придется установить циркуляционные насосы.

Соответствующее предложение в Минстрой — о создании типовых проектов модернизации домов — направил Союз потребителей России (СПРФ).

«Модернизация обеспечивает автоматическое регулирование тепла по погоде, устраняет неравномерность прогрева на разных этажах, защищает внутренние сети от размораживания при авариях и дает возможность экономить на тепле около 15%", — рассказал председатель СПРФ Петр Шелищ.

Правда, уточнил эксперт, стоимость модернизации составляет около 400 тыс. рублей.

Отопление.
Отопление.
СС0

Впрочем, есть и сомнения. Так, руководитель НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева не уверена, что типовые проекты для модернизации тепловых пунктов в старых домах смогут глобально решить проблему.

«Все дома разные, где-то нужно установить циркуляционный насос, где-то теплообменник. В каждом случае перед модернизацией все равно нужно проводить энергоаудит», — пояснила она.

По мнению Разворотневой, логичнее было бы проводить модернизацию в рамках капремонта на уже собранные с граждан до этого деньги, а не собирать теперь по 400 тыс. рублей.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая и вовсе считает, что необходимо отменить обязательство по установке счетчиков на горячее и холодное водоснабжение в старых домах, где нет современных циркуляционных систем.

Ранее жительница Самарской области получила квитанцию за отопление на 30 млрд рублей.

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