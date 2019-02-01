Российская армия получила по гособоронзаказу «кукурузники»

По контракту «приняты и отправлены в войска легкие многоцелевые самолеты Ан-2». Другие подробности поставки не приводятся.
Ан-2 — советский легкий поршневой самолет, широко известный как «кукурузник», пишет bfm.ru. Самолёт Ан-2 первый полет совершил 31 августа 1947 года на аэродроме авиационного завода имени В.П.Чкалова в Новосибирске.
Эксплуатируется с 1948 года как транспортный, пассажирский, сельскохозяйственный, спортивный самолет. Имеет 22 модификации, состоял на вооружении ВВС многих стран мира. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самолет, производство которого продолжается более 60 лет.
«Кукурузник» — разговорное название советских самолетов сельскохозяйственной авиации, бипланов: У-2. Ан-2.
В Международном аэропорту Барнаул им Г.С. Титова на привокзальной площади установлен на «почетную стоянку» легендарный самолет Ан-2.