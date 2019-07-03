Российская корпорация купит 20 американских двигателей для самолетов МС-21

ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» «Ростеха») закажет у американской United Technologies 20 комплектов маршевых силовых установок для самолетов МС-21, сообщает « Интерфакс ».

В 2009 году подразделение United Technologies — компания Pratt&Whitney — была выбрана разработчиком и поставщиком маршевой силовой установки PW1400G для семейства МС-21. «Иркут» подписал с ней контракт в 2012 году. По условиям договора, PW1400G станет единственной силовой установкой иностранного производства для нового российского самолета.

Предполагается, что 20 комплектов с двигателями должны будут поставлены в 2020—2023 годах. Они предназначены для самолетов, которые пополнят парк «Аэрофлота» и Red Wings, пишет polit.ru.

В настоящее время МС-21 проходит испытания, серийное производство намечено на 2021 год.

Первый испытательный полет МС-21 состоялся в мае 2017 года.

МС-21 — ближне-среднемагистральный гражданский самолёт вместимостью от 150 до 211 пассажиров.