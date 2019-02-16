Российская таможня предлагает расширить продуктовое эмбарго. Что может попасть под запрет?

Федеральная таможенная служба (ФТС) направило письмо в Минсельхоз с предложением о расширении списка продовольственного эмбарго, сообщает «Коммерсант».

В него, в частности, предлагается внести:

живых животных ( за исключением чистопородных племенных),

за исключением чистопородных племенных), мяса и пищевых мясных субпродуктов,

рыбы и ракообразных , моллюсков и прочих водных беспозвоночных и готовых продуктов из перечисленных видов продуктов

моллюсков и прочих водных беспозвоночных и готовых продуктов из перечисленных видов продуктов овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды,

съедобные фрукты и орехи , а также продукты их переработки.

Отмечается, что часть товаров в перечисленных группах уже не ввозится в Россию из-за продэмбарго.

Яблоки ( Сербия). Магазин: «Мария-Ра». До санкций в сети больше были представлены польские яблоки.

В Минсельхозе отметили, что решения о введении Россией ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства РФ и указами президента.

Как давно действуют санкции?

В России ввели продовольственное эмбарго в августе 2014 года, из-за которого под запретом оказался целый ряд продуктов с Запада.

Оно задумывалось как ответ на санкции в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В 2016 году Владимир Путин, выступая на форуме «Общероссийского народного фронта», пообещал «тянуть как можно дольше» с отменой контрсанкций.