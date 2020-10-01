Российская валюта начала оживать после директивы правительства

Рубль отыграл часть потерь к доллару и европейской валюте после новости о том, что госкомпании могут увеличить продажи валютной выручки на внутреннем рынке, пишет РБК.

Курсы доллара и евро на торгах Московской биржи резко снизились. Российские госкомпании получили директиву, ограничивающую размер валютных активов уровнем октября 2018 года.

В результате они могут увеличить продажи валютной выручки на внутреннем рынке. После появления новости о директиве правительства евро подешевел на рубль, до ₽91,9, а американская валюта — на ₽0,6, до ₽78,5. Об этом свидетельствуют данные биржи на 14:54 мск.

По состоянию на 17:00 мск рубль укрепился еще больше. Доллар снижается примерно на 1,6%, до ₽77,77, евро — более чем на 2%, до ₽90,95.

Как отмечает «Интерфакс», директива правительства от 1 сентября N8036п-П13 обязала как минимум три российские государственные компании — «Газпром», «Роснефть» и АЛРОСА — поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня.