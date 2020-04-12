Российские банки не спешат спасать «жертв» коронавируса

Как заявила глава Центрабанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 10 апреля, банки без особого энтузиазма идут на реструктуризацию займов для частных лиц.

По состоянию на 7 апреля, лишь 15% поданных гражданами РФ заявлений о реструктуризации кредитов из-за коронавируса было одобрено. Остальным было отказано.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что большинство отказов было сделано еще до вступления в силу закона о кредитных каникулах, подписанного президентом Владимиром Путиным на этой неделе.

Как сообщает Фонтанка, первые данные по работе банков на основе этого закона Эльвира Набиуллина ожидает увидеть на следующей неделе.

Напомним, физлицам банки могут предоставлять кредитные каникулы. Дата начала льготного периода по ипотечному кредиту не может превышать один месяц, предшествующий обращению, а по потребкредиту — 14 дней.