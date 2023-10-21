21 октября
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Экономика

Российские банки прогнозируют рост ключевой ставки до 14-15% уже в октябре

Крупные российские банки ожидают, что Центробанк снова повысит ключевую ставку по итогам заседания 27 октября. Об этом сообщает газета "Известия".

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

9 и 12 банков уверены, что ЦБ увеличит ключевую ставку на один п.п. - то есть до 14%. Два банка предполагают, что ставка увеличит от 14 до 15%, возможно до 14,5%.

И только один банк ожидает увеличения сразу до 15%.

Аналитики уверены, что это поможет укрепиться рублю.

Аренда

Тем временем россияне страдают из-за высокой стоимости аренды жилья. Как только выросла ключевая ставка, многие семьи отказались от покупок квартир и стали снимать жилье.

В итоге на рынке произошла ситуация, когда спрос на аренду оказался слишком высок, жилья стало не хватать. Отсюда — скачок цен.

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