Российские банки стали подключать платные услуги без согласия клиентов

Из жалоб клиентов «Совкомбанка» следует, что банк подключает услугу «защита платежа», от которой многие не могут отказаться по техническим причинам.

«При игнорировании СМС услуга подключалась автоматически. Если клиент не отказался сразу отправкой ответного СМС на короткий номер банка, то после подключения услуги ответной СМС отключить ее уже нельзя», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на жалобы держателей карт «Халва».

Некоторые клиенты, недовольные действиями кредитной организации, уточнили: возможность отправки сообщений на короткие номера у них отключена в принципе, а значит они фактически не могли отказаться от предложения банкиров.

Ранее банки не прибегали к подобной технике работы с клиентами, так как для подключения дополнительных платных опций необходимо было получить прямое и явное согласие — клиент должен был лично явиться в офис банка и поставить собственноручную подпись в документе.

В «Совкомбанке» изданию отказались комментировать ситуацию. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает такие действия банка сомнительными, а Центробанк, в чьей компетенции находится данный вопрос, пока не дал никаких разъяснений.

В Роспотребнадзоре также не готовы давать свою оценку — специалисты не ознакомились с юридически значимой документированной информацией, пишет ura.ru.

Тем не менее опрошенные изданием эксперты и представители коммерческих банков однозначно называют данную практику недобросовестной. Игнорирование предложений, сделанных по СМС, не является согласием.