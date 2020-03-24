Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта -7°C

Российские банки стали повышать ставки по вкладам и ипотеке

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Курс рубля по отношению к доллару за последние две недели снизился почти на 20% на фоне пандемии коронавируса и провала сделки ОПЕК+ о продлении соглашения по ограничению добычи нефти.

При этом 20 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, в то же время отказавшись от намерения ее дальнейшего снижения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ставки на одном из следующих заседаний Центробанка.

Банк «Открытие» решил поднять ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта, оставив на прежнем уровне стоимость беззалоговых кредитов. В Совкомбанке с 19 марта повысили ставки на вклады в рублях., отметив при этом, что если решение ЦБ изменит тренд роста доходностей ОФЗ, то ставки останутся на текущих уровнях.

23 марта ставки по рублевым и долларовым вкладам, а также по накопительным счетам в рублях поднял и «Тинькофф банк». Условия кредитования организация не изменила.

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начал повышать ставки по ипотеке еще до решения ЦБ 20 марта. Изменения по ипотечным ставкам планировал и банк «Зенит».

Деньги, прибыль, кредит.
Деньги, прибыль, кредит.
СС0

ВТБ сразу после решения Центробанка решил не менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. В «Почта банке» также пока не собираются существенно пересматривать ставки по вкладам и кредитам.

В банке «Хоум Кредит» считают, что на фоне такого решения регулятора в ближайшее время финансовые организации займут выжидательную позицию. Аналогичное мнение высказали и в «ОТП Банке».

Сбербанк не стал комментировать условия по продуктам до их вступления в силу.

С мая прошлого года ставки по ипотеке устойчиво снижались, достигнув в феврале уровня в 8,79%, однако ситуация на финансовом рынке и нестабильность на мировых фондовых рынках вынудила банкиров пересмотреть свою политику.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость