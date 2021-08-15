Российские банки столкнулись с дефицитом наличности

Российские банки испытывают сложности с обеспечением регионов монетами и ожидают дальнейшего дефицита наличности, следует из результатов исследования Ассоциации банков России (АБР).

«Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков. <…> Кроме того, 78% опрошенных считают, что дальнейшее закрытие расчетно-кассовых центров (РКЦ) приведет к еще большим проблемам обеспечения наличными регионов», — цитируют фрагмент исследования «Известия».

Аналитики называют причиной возникших трудностей процесс планового закрытия РКЦ, которые и хранили наличные деньги. Из-за этого региональные банки испытывают сложности с доставкой наличности.

Между тем в Центробанке отметили, что подобных проблем не фиксировалось, а жалоб на нехватку наличных от банков не поступало, пишет News.ru.