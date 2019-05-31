На Алтае презентовали федеральную льготную ипотеку для селян со ставкой 3%

Уже известно, что ипотечные кредиты будут выдаваться сельским жителям для строительства и приобретения жилья по ставке до 3%.
Первоначальный взнос может быть установлен в размере 20% от стоимости жилья. Однако, возможно, и здесь будут вноситься корректировки.
Владимир Плотников,
председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам:
При средней стоимости дома в 3 млн рублей, первоначальный взнос для его покупки будет составлять 600 тысяч. Мы прекрасно понимаем, что это большая сумма. В этой связи обратились к руководству Центробанка России с предложение о снижении первоначального взноса до 10%.
По словам Ивана Лебедева, замминистра сельского хозяйства России, для подготовки новой программы был проведен аудит 133 сельских населённых пунктов, где проживают 37 млн человек. Изучалось состояние инженерной инфраструктуры, уровень медицины и образования.
В настоящий момент на уровне федерации разрабатывается новая программа комплексного развития сельских территорий.
По оценке экспертов, для комплексного развития российских сел государству надо выделить более 6 трлн рублей.
Заработать она должна с 2020 года.