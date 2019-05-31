На Алтае презентовали федеральную льготную ипотеку для селян со ставкой 3%

Уже известно, что ипотечные кредиты будут выдаваться сельским жителям для строительства и приобретения жилья по ставке до 3%.

Первоначальный взнос может быть установлен в размере 20% от стоимости жилья. Однако, возможно, и здесь будут вноситься корректировки.

При средней стоимости дома в 3 млн рублей, первоначальный взнос для его покупки будет составлять 600 тысяч. Мы прекрасно понимаем, что это большая сумма. В этой связи обратились к руководству Центробанка России с предложение о снижении первоначального взноса до 10%.