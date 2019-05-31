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Экономика

На Алтае презентовали федеральную льготную ипотеку для селян со ставкой 3%

С 2020 года в России заработает льготная ипотечная программа, предназначенная для жителей села. Презентация проекта состоялась 31 мая в Барнауле. В краевую столицу для этого приехали российские сенаторы и депутаты Госдумы.

Дом. Село.
Дом. Село.
СС0

Уже известно, что ипотечные кредиты будут выдаваться сельским жителям для строительства и приобретения жилья по ставке до 3%.

Первоначальный взнос может быть установлен в размере 20% от стоимости жилья. Однако, возможно, и здесь будут вноситься корректировки.

Владимир Плотников,
председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам:

При средней стоимости дома в 3 млн рублей, первоначальный взнос для его покупки будет составлять 600 тысяч. Мы прекрасно понимаем, что это большая сумма. В этой связи обратились к руководству Центробанка России с предложение о снижении первоначального взноса до 10%.

По словам Ивана Лебедева, замминистра сельского хозяйства России, для подготовки новой программы был проведен аудит 133 сельских населённых пунктов, где проживают 37 млн человек. Изучалось состояние инженерной инфраструктуры, уровень медицины и образования.

В настоящий момент на уровне федерации разрабатывается новая программа комплексного развития сельских территорий.

По оценке экспертов, для комплексного развития российских сел государству надо выделить более 6 трлн рублей.

Заработать она должна с 2020 года.

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