Российские депутаты решили «загнать» поезда под землю

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников предложил провести переговоры с РЖД по вопросу переноса железнодорожных путей под землю, пишет ura.ru.

«Я произвел расчеты и выяснил, что реализация этого проекта потребует меньше денег, чем строительство мостов и эстакад над этими путями», — заявил Колесников на заседании комиссии по местному самоуправлению.

Депутат также напомнил, что проблема с пробками на дорогах актуальна в Екатеринбурге именно потому, что он расположен на пересечении нескольких железнодорожных магистралей.

Присутствующий на заседании депутат Госдумы Дмитрий Ионин попросил предоставить ему расчеты и обоснование проекта, а также отметил, что 11 февраля встречается с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

Александр Колесников известен тем, что на одном из заседаний муниципального парламента назвал журналистов «бестолочами».