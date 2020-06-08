Российские фермеры жалуются на дефицит кормов

В сложившейся ситуации фермеры винят монопольное положение на рынке генно-модифицированной сои группы компаний «Содружество».
Сергей Лисовский, член Совета Федерации:
В свое время «Содружеству» удалось сертифицировать генно-модифицированную линию сои, в результате она стала монополистом. На сегодняшний день они не только поставляют в Россию генно-модифицированную сою, но и устанавливают на нее высокую цену, потому что выступают монополистом. Сейчас наши животноводы покупают сою практически на $130−140 дороже, чем в Европе, отметил сенатор в комментарии изданию.
По данным издания, в 2017 году «Содружество» занимало более 81% рынка соевого шрота, а в 2018—2020 годах ее доля составила уже около 99% рынка импорта сои. С учетом того, что доля соевого шрота в стоимости корма составляет порядка 35%, этот рост существенно влияет на себестоимость производства мяса птицы и в конечном итоге на цену для потребителя.
Поэтому еще в середине мая Лисовский направил в ФАС письмо с требованием провести мониторинг ценовой ситуации на рынке и принять меры для сохранения конкуренции.