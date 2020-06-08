Российские фермеры жалуются на дефицит кормов

В сложившейся ситуации фермеры винят монопольное положение на рынке генно-модифицированной сои группы компаний «Содружество».

Сергей Лисовский, член Совета Федерации:

В свое время «Содружеству» удалось сертифицировать генно-модифицированную линию сои, в результате она стала монополистом. На сегодняшний день они не только поставляют в Россию генно-модифицированную сою, но и устанавливают на нее высокую цену, потому что выступают монополистом. Сейчас наши животноводы покупают сою практически на $130−140 дороже, чем в Европе, отметил сенатор в комментарии изданию.