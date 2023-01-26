Российские форекс-дилеры: узнаем что скрывается за статусом

Сегодня в России услуги по предоставлению доступа на рынок Форекс для торговли оказывают компании под разными статусами. Это форекс-дилеры, брокеры и так называемые кухни. Если с последними двумя все относительно понятно, то к тому, что Forex может быть легальным, российский инвестор не привык. Поговорим о том, кто такие лицензированные форекс-дилеры и стоит ли с ними иметь дело.

Легальный Forex и его представители

Форекс-дилер в России — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий бессрочную лицензию ЦБ РФ на осуществление деятельности, которая строго исключительна и определена законом «О рынке ценных бумаг». Кстати, в соответствии с упомянутым законом только лицензиаты могут использовать слово «форекс» в своем названии.

Список форекс-дилеров представлен на сайте регулятора и включает по состоянию на начало 2023 года четыре компании: Альфа-Форекс, ВТБ Форекс, ФИНАМ ФОРЕКС и БКС-Форекс. Все форекс-дилеры — дочерние структуры крупных российских банков, на номинальных счетах в которых и хранятся средства трейдеров.

Эти компании имеют право заключать договоры только с гражданами РФ не в статусе индивидуального предпринимателя.

Мужчина поправляет галстук. Фото предоставлено рекламодателем.

Требования к форекс-дилеру

Тот факт, что всего четыре компании имеют лицензию на руках, объясняется довольно жесткими требованиями со стороны регулятора. Заключать договоры на обслуживание можно только при соблюдении ряда условий:

собственный капитал в размере не менее 100 млн рублей;

членство в саморегулируемой организации ( СРО): в России это Ассоциация форекс-дилеров;

СРО): в России это Ассоциация форекс-дилеров; регистрация текста рамочного договора в СРО;

раскрытие на официальном сайте информации о порядке и условиях определения котировок , рисках , об обобщенных финансовых результатах физлиц и др.

Кроме того, форекс-дилеры выполняют функцию налогового агента.

Торговые условия

Официальные форекс-дилеры предоставляют одинаковые условия для торговли:

инструменты — валютные пары;

максимальное кредитное плечо — 1 к 40;

минимальный объем сделки — 0,01 лота.

Ограничения по инструментам — главная боль всех участников рынка. По закону ни CFD, ни металлы, ни нефть дилеры давать не могут. Диалог с регулятором на эту тему идет не один год.

По валютным парам, если принимать во внимание не только количество, но и список, больший интерес среди лицензиатов представляет Альфа-Форекс — дочка Альфа-Банка. Дилер предлагает 34 инструмента, включая рублевые и экзотические.

Комиссия за открытие и ведение счета в рублях, долларах или евро у игроков отсутствует. Вывод денег по регламенту осуществляется в течение 2 рабочих дней.

Клавиатура , кодовый замок , карты. Фото предоставлено рекламодателем.

Почему стоит работать с дилером?

Главная причина выбрать лицензиата для выхода на валютный рынок — гарантированная защита интересов трейдера. Деятельность дилера поднадзорна Банку России и СРО, которые следят за исполнением первым своих обязательств. Трейдер может обратиться с жалобой в суд, а у самой компании есть офис, куда можно прийти. Спреды, размер обеспечения, комиссии и тарифы четко прописаны на официальном сайте.

В случае сотрудничества с легальными игроками не приходится переживать за то, получишь ли ты свои деньги и когда. Махинации со стороны дилера исключены, в противном случае у него отберут лицензию, но главным образом пострадает репутация, в частности, материнского банка, чего ни одна структура не может себе позволить.

Трейдеры защищены и от банкротства компании за счет субсидиарной ответственности дилеров.

Отметим, что хоть клиенты российских форекс-дилеров под надежной защитой, трейдинг сопряжен с высокими рисками и может привести к полной потере средств участника торговли.