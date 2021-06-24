Российские лаборатории рекордно заработали на ковид-тестах

Российские медицинские лаборатории в середине июня рекордно заработали на проведении тестов на выявление COVID-19, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, с 14 по 20 июня количество заказов на ПЦР-тесты на коронавирус в лабораториях и на дому в некоторых компаниях выросло на 25−100%.

Также увеличилось число исследований на наличие антител. Рост заказов на них в некоторых лабораториях достиг 170%.

Конкретные размеры выручки компании не называют, ограничиваясь показателями роста количества заказов, пишет Lenta.ru.

В Барнауле стоимость двух ПЦР-тестов на COVID-19 для путешественников — от 2100 рублей, экспресс-тест на COVID-19 за одни сутки и официальная справка на 16 языках — от 2100 рублей. Экспресс-тест на IgM и IgG-антитела к коронавирусу COVID-19, качественно — от 990 рублей.