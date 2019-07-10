Российские министры оценили производительность труда в АО «Новомет-Пермь».

5 июля в рамках рабочего визита в Пермь Первый заместитель Председателя Правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов , министр экономического развития РФ Максим Орешкин и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым посетили портфельную компанию РОСНАНО АО «Новомет-Пермь». Предприятие участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

В январе 2019 г. в рамках программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» был выбран пилотный проект — «Изготовление насосов с литыми рабочими органами», в апреле создана рабочая группа по его оптимизации, тогда же стартовал пилотный проект совместно с «Федеральным Центром Компетенций» (ФЦК). Цель проекта АО «Новомет-Пермь» — увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом. Для компании это отличная возможность стать более конкурентоспособными в условиях меняющегося рынка.

В ходе сегодняшнего визита представителей власти на производственную площадку АО «Новомет Пермь» генеральный директор компании Максим Перельман представил результаты выполнения программы. На сегодня уже проведена диагностика производственных процессов в рамках проекта, проанализированы текущие показатели производительности и сформированы планы по их корректировке. Определены резервы для развития мощностей в условиях существующих ресурсов производственных цехов. Задача сентября — выйти на тиражирование по всем производственным процессам. Таким образом, к январю 2020 года планируется увеличить производительность литейного производства с 25 тысяч до 35 тысяч ступеней в месяц.

Конечная цель программы — к 2021 году поднять выручку на одного сотрудника до 3,8 млн рублей по группе компаний и до 7,17 млн рублей по «Новомет-Перми».

Как сказал генеральный директор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман, сегодня существуют определенные резервы для роста и ускорения. Благодаря новым принципам и инструментам данные «узкие места» будут постепенно ликвидированы. По мнению руководителя компании, удастся повысить общую эффективность оборудования до 80−85%.

Также в рамках программы полным ходом идет роботизация процессов. «Роботы должны полностью заменить людей на опасных и вредных участках производства. Высвободившийся персонал необходимо переориентировать на решение более творческих задач, а на тех участках, где присутствует монотонный процесс — дополнять ручной труд роботом», — считает Максим Перельман.

Российские министры оценили производительность труда в АО «Новомет-Пермь». Компания РОСНАНО АО «Новомет-Пермь»

Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», в 2018 году получившая статус Национального проекта. Участие в ней на данный момент приняли около 30 предприятий региона, что дает им серьезные меры поддержки. Речь не только о внедрении принципов бережливого производства, но и о вопросах цифровизации и автоматизации производственных процессов. Также выделяются субсидии на обучение специалистов. В этом году в регионе на это направление будет направлено 111 млн рублей.

Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Правительства Пермского края, «Федерального центра компетенций», «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.

Справка

Группа компаний «Новомет» — один из крупнейших холдингов в России, занимающийся производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления. Предприятие не только создает полнокомплектные установки для добычи нефти и водоподъема, но и занимается сопровождением своего оборудования, обеспечивая его комплексный сервис — от подбора к скважине до капитального ремонта.

«Новомет» занимает около 20% российского рынка электроцентробежных насосов, имея репутацию наиболее технологичной компании в своем сегменте. Оборудование компании представлено в 23 странах, в которых располагается 17 сервисных баз. В штате компании работают 5000 сотрудников.

РОСНАНО является акционером АО «Новомет-Пермь» с 2011 года.

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 103 завода и R&D центра в 37 регионах России. В течение 5 лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.