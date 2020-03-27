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27 марта
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Экономика

Российские мукомолы спрогнозировали дефицит муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что высокие цены на пшеницу серьезно ухудшили финансовое положение большинства его участников. Это может грозит дефицитом муки в стране, пишет «Интерфакс».

Мука.
Мука.
СС0

Мукомолы сообщили, что не могут закупать зерно по завышенным ценникам, а запасов осталось всего на две-три недели.

«На фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель», — говорится в письме президента союза мукомолов России Аркадия Гуревича главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

Председатель союза просит министра «принять меры по ликвидации дисбаланса в формировании цен на пшеницу и муку».

Гуревич подсчитал, что при нынешних ценах на зерно (около 15 тыс. рублей за тонну) и муку (17 тыс. рублей за тонну) мельницы на каждой тонне муки понесут до 4 тыс. рублей убытков.

Также он заявил, что ситуация усугубляется из-за лишения субсидирования в виде льготного кредитования, которое отменили в 2017 году. Только оно помогало мукомолам «сводить концы с концами».

«Сейчас уполномоченные банки, осуществляющие льготное кредитование, отказывают многим предприятиям мукомолья в выдаче льготных кредитов по причине убытков и отсутствия достаточных залогов. Сложившаяся ситуация чревата возникновением дефицита муки на рынке РФ», — подытожил глава союза.

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