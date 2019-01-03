Российские олигархи обеднели на шесть миллиардов долларов за 2018 год

Совокупное состояние самых богатых жителей России за прошедший год уменьшилось на 5,915 млрд долларов, пишет News.ru.

Таковы данные следует рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций тех компаний, где предприниматели обладают долями.

Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян. Увеличить своё состояние удалось девятерым, остальные 16 понесли потери.

Первое место занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 19,6 млрд долларов. Его состояние за год выросло на 687 млн. Он сместил совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, состояние которого за год выросло на 2,77 млрд — до 19,4 млрд долларов.

В топ-3 также вошел основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, хотя его капитал снизился на 146 млн, до 17,9 млрд долларов.

Сильнее остальных пострадал алюминиевый магнат, совладелец компаний РУСАЛ и En+ Group Олег Дерипаска, обедневший на 1,6 млрд долларов.