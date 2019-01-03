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Экономика
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Российские олигархи обеднели на шесть миллиардов долларов за 2018 год

Совокупное состояние самых богатых жителей России за прошедший год уменьшилось на 5,915 млрд долларов, пишет News.ru.

Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска.
Дмитрий Медведев и Олег Дерипаска.
government.ru

Таковы данные следует рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций тех компаний, где предприниматели обладают долями.

Всего в список 500 богатейших людей мира входят 25 россиян. Увеличить своё состояние удалось девятерым, остальные 16 понесли потери.

Первое место занимает один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 19,6 млрд долларов. Его состояние за год выросло на 687 млн. Он сместил совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, состояние которого за год выросло на 2,77 млрд — до 19,4 млрд долларов.

В топ-3 также вошел основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, хотя его капитал снизился на 146 млн, до 17,9 млрд долларов.

Сильнее остальных пострадал алюминиевый магнат, совладелец компаний РУСАЛ и En+ Group Олег Дерипаска, обедневший на 1,6 млрд долларов.

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