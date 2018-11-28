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Экономика
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Российские олигархи пообещали Путину вложить в отечественную экономику триллионы

Три крупных российских компании — «Норильский никель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Полюс» Саида Керимова (сына сенатора) —- готовы вложить 1,8 трлн руб. в новые инвестиционные проекты. И это далеко не все: проекты в России на крупные суммы готовы реализовать и другие крупные бизнесмены, сообщил РБК.

Владимир Путин и Алишер Усманов.
Владимир Путин и Алишер Усманов.
kremlin.ru

Информация о бизнес-проектах российских олигархов оказалась в распоряжении РБК — это список предложений от частных инвесторов-участников, подготовленный по итогам совещания в Минфине 26 ноября. В нем 143 проекта на 7,3 трлн рублей от 21 крупнейшего инвестора.

«Норникель» готов реализовать 12 проектов за свой счет, вложив 749,4 млрд рублей, «Металлоинвест» заявил собственные инвестиции на уровне 541,5 млрд в 17 инвестпроектов общей стоимостью 812,2 млрд рублей, а «Полюс» вложит 507 млрд собственных средств в семь проектов.

Названия проектов в списке нет. Из информации РБК следует, что часть бизнесменов намерены модернизировать или создать новые мощности своих предприятий (в том числе промышленных), другие — вложиться в разработку новых месторождений, в экологические проекты, развитие энергетики на вторичных ресурсах и т.д. Некоторые заявили о развитии транспортной инфраструктуры и цифровизации.

Для того чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21 до 25%, как того требует майский указ, Минфин направил запросы в компании. А ВЭБ совместно с РФПИ провел экспертизу 153 проектов общим объемом 4,7 трлн рублей, уточнял ранее представитель Минфина.

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