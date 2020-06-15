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Экономика

Российские пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты

Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм, сообщает «Телепорт.рф».

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Получить выплаты можно за три года. Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета.

Кроме того, к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие уплату дополнительного страхового взноса.

Что касается суммы, то, к примеру, при взносе в 12 тыс. рублей россиянин может вернуть 1 560 рублей.

Согласно программе софинансирования пенсий, участники в течение 10 лет с первого взноса могут самостоятельно отчислять в Пенсионный фонд от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Средства попадают на индивидуальный лицевой счет плательщика. В следующем году государство добавляет ему столько же.

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