Российские пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты

Получить выплаты можно за три года. Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета.

Кроме того, к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие уплату дополнительного страхового взноса.

Что касается суммы, то, к примеру, при взносе в 12 тыс. рублей россиянин может вернуть 1 560 рублей.

Согласно программе софинансирования пенсий, участники в течение 10 лет с первого взноса могут самостоятельно отчислять в Пенсионный фонд от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Средства попадают на индивидуальный лицевой счет плательщика. В следующем году государство добавляет ему столько же.