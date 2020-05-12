Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Российские предприятия будут изготавливать антисептики из конфискованного спирта

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептиков. Второе и третье чтения запланированы на 13 мая.

Компания "Ренессанс Косметик" производит антисептик во время пандемии.
Компания "Ренессанс Косметик" производит антисептик во время пандемии.
Дмитрий Лямзин.

Кабмин наделят правом устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции, следует из документа.

Вместе с тем отменено требование по оснащению георегистраторами железнодорожных подвижных составов, перевозящих этиловый спирт (в том числе денатурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию крепостью более 25%, отмечает РИА Новости.

Предложено отменить требование лицензии на перевозку для организаций, перевозящих автотранспортом этиловый спирт из ЕАЭС.

Организациям при приобретении федеральных специальных или акцизных марок на алкогольную продукцию разрешается до 1 января 2021 года не представлять уполномоченному органу справок об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или таможенным платежам, пишет bfm.ru.

Между тем частое мытье рук и использование антисептиков для рук могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, который повысит риски попадания инфекции коронавируса в организм. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Настасия Вережникова.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость