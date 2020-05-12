Российские предприятия будут изготавливать антисептики из конфискованного спирта

Кабмин наделят правом устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции, следует из документа.
Вместе с тем отменено требование по оснащению георегистраторами железнодорожных подвижных составов, перевозящих этиловый спирт (в том числе денатурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию крепостью более 25%, отмечает РИА Новости.
Предложено отменить требование лицензии на перевозку для организаций, перевозящих автотранспортом этиловый спирт из ЕАЭС.
Организациям при приобретении федеральных специальных или акцизных марок на алкогольную продукцию разрешается до 1 января 2021 года не представлять уполномоченному органу справок об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или таможенным платежам, пишет bfm.ru.
Между тем частое мытье рук и использование антисептиков для рук могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит, который повысит риски попадания инфекции коронавируса в организм. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Настасия Вережникова.