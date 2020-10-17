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Экономика

Российские профсоюзы назвали способ победить бедность

Справиться с бедностью в России можно исключительно посредством устранения ее причин, среди которых — низкая заработная плата, передает РИА Новости. Понятие «работающие бедные» не должно существовать как таковое, полагают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Бедность. Бездомный.
Бедность. Бездомный.
СС0

Как заявил зампред организации Александр Шершуков, для борьбы с бедностью государство должно создавать новые рабочие места, повышать уровень оплаты труда, а также нижнюю планку минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Короче говоря, большая программа государства по борьбе с бедностью. И в том числе… по поддержке роста доходов секторов, которые не относятся к бюджетному. Потому что сейчас эти сектора… и вопросы заработной платы там отданы по сути дела на откуп работодателям и профсоюзам там, где они есть», — заявил Шуршуков.

Еще один зампред ФНПР Нина Кузьмина уверена, что для преодоления бедности необходимо устранить ее причины.

«Основная причина бедности и многих других нескладностей в стране — низкая оплата труда. Низкая оплата труда — причина и низких пенсий, и низкой мотивации к производительному труду», — подчеркивает Кузьмина.

Она также указывает, что в стране следует установить минимальные гарантии по оплате труда на планке обеспечения нормального воспроизводства рабочей силы, чтобы исключить такое явление как «работающие бедные».

Кроме того, по ее мнению, необходимо ввести прогрессивный налог на сверхдоходы.

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