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Экономика

Российские производители все чаще уменьшают упаковки своих товаров

В России производители все чаще уменьшают размеры упаковок своих товаров: с 2012 по 2018 годы объемы тары уменьшились на 7−20% в зависимости от категории товара. Таковы данные института маркетинговых исследований GfK.

Магазин продуктов.
Магазин продуктов.
СС0

На полках можно встретить всю гамму емкостей, отличных от «классики в один честный литр». Например, наиболее ходовой формат в категории молока — это 930−950 мл, но есть и 920, 925, 970, 975, 980 и 985 мл, говорится в исследовании.

Осторожность покупателей

Вместе с этим растет и осторожность покупателей — если в 2012 году потребителей, обращающих внимание на стоимость за 1 килограмм или литр продукта, было 29%, то в 2018 — уже 47%.

По данным GfK Rus, растет количество покупателей, сравнивающих цены разных марок перед тем, как сделать выбор (сейчас таких 63%), а также покупателей, которые готовы приобрести альтернативу привычному товару (57%).

Промоакции

Таким образом, уменьшение размера упаковки может привести к переключению на конкурентов, которые предлагают больший объем за те же деньги или даже по более низкой стоимости по промоакциям, пишет znak.com. Тем более что за последние несколько лет оборот продаж по промо в России значительно вырос, отмечают авторы исследования.

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