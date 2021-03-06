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Экономика

Российские владельцы сети низких цен Fix Price стали долларовыми миллиардерами

Совладельцы сети магазинов фиксированных цен Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин стали миллиардерами после выхода компании на IPO, подсчитали эксперты Forbes. По их оценкам, состояние каждого бизнесмена оценивается в 3,4 млрд долларов.

Fix Price.
Fix Price.
Михаил Хаустов

Отмечается, что Ломакин и Хачатрян — старожилы российского ретейла.

Их стартовым крупным проектом стала сеть магазинов «Копейка». Основали они ее в 1998 году. В 2007 году предприниматели продали свою долю «Уралсибу» за 220 млн долларов. В 2010 году «копейку» приобрела X5 Retail Group, сейчас эти магазины известны потребителям под брендом «Пятерочка».

В 2007 году Ломакин и Хачатрян стали владельцами 25% акций сети «Монетка». И в этом же году они Fix Price.

Также бизнесмены владели долей сети магазинов одежды «Модис» и «ЦентрОбувь».

С последним бизнесом Ломакин едва не угодил за решетку из-за задолженности компании в 500 млн долларов и крупного акционерного конфликта. Ломакина подозревали в использовании средств компании на собственные цели.

В 2017 году 2ЦентрОбувь" признали банкротом, а судебное дело прекратили в 2018 году из-за отсутствия состава преступления.

Что касается Fix Price, то их выручка за за 2020 год превысила 190 млрд рублей. На непродовольственные товары приходится 50% выручки, и еще по 25% на бытовую химию и сухой продуктовый ассортимент.

Магазины сети распространены не только в России, но и Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии.

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