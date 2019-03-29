Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 марта 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Российские власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок, пишут «Известия».

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

Решение приняли после «закрытого» всероссийского опроса населения, проведенного ВЦИОМ по заказу администрации президента (АП). Реакция россиян оказалась негативной, рассказал изданию источник, знакомый с результатами исследования.

Люди еще не оправились от потрясения, связанного с повышением пенсионного возраста, и все реформы в этой области воспринимают с неодобрением.

Собеседник издания, близкий к АП, указал, что, в принципе, в администрации президента не против введения системы ИПК, просто сейчас этот шаг там считают несвоевременным.

Источник в Центробанке отметил, что систему принимать надо, «но в этом году, по крайней мере до сентября, никаких подвижек в этом вопросе однозначно не будет».

26 марта на расширенном заседании коллегии Минфина первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта об ИПК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость