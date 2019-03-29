Российские власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Решение приняли после «закрытого» всероссийского опроса населения, проведенного ВЦИОМ по заказу администрации президента (АП). Реакция россиян оказалась негативной, рассказал изданию источник, знакомый с результатами исследования.

Люди еще не оправились от потрясения, связанного с повышением пенсионного возраста, и все реформы в этой области воспринимают с неодобрением.

Собеседник издания, близкий к АП, указал, что, в принципе, в администрации президента не против введения системы ИПК, просто сейчас этот шаг там считают несвоевременным.

Источник в Центробанке отметил, что систему принимать надо, «но в этом году, по крайней мере до сентября, никаких подвижек в этом вопросе однозначно не будет».

26 марта на расширенном заседании коллегии Минфина первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта об ИПК.