Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
565

Российские власти решили «обезвредить» бедность по-новому

Российское правительство обсуждает дополнительные меры по борьбе с бедностью и поддержке семей с детьми. Конкретный комплекс решений определится в первой половине 2019 года.

Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова.
kremlin.ru

Сейчас власти прорабатывают меры по обеспечению занятости населения, а также по развитию и поддержанию системы бесплатных услуг. Это коснется здравоохранения, образования и других направлений, которые так или иначе влияют на жизнь людей, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова «РГ».

Так, она указала на то, что власти уже работают над тем, чтобы остановить рост платных услуг в государственных и муниципальных учреждениях. Делать это будут за счет модернизации цифровых возможностей и «переоснащения» поликлиник и больниц кадрами, пишет ura.ru.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно».

«Я уже говорил, что такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно при таком уровне доходов ВВП на душу населения», — сказал Кудрин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость