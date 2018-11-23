Российские власти решили «обезвредить» бедность по-новому

Российское правительство обсуждает дополнительные меры по борьбе с бедностью и поддержке семей с детьми. Конкретный комплекс решений определится в первой половине 2019 года.

Сейчас власти прорабатывают меры по обеспечению занятости населения, а также по развитию и поддержанию системы бесплатных услуг. Это коснется здравоохранения, образования и других направлений, которые так или иначе влияют на жизнь людей, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова «РГ».

Так, она указала на то, что власти уже работают над тем, чтобы остановить рост платных услуг в государственных и муниципальных учреждениях. Делать это будут за счет модернизации цифровых возможностей и «переоснащения» поликлиник и больниц кадрами, пишет ura.ru.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «такую бедность, как у нас в стране, иметь позорно».