7 июня
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Экономика

Российские власти считают неизбежным повышение налогов

Министр экономического развития России Максим Решетников интервью телеканалу РБК назвал неизбежной донастройку налоговой системы, чтобы та делала менее выгодным для бизнеса вывод средств за рубеж.

Министр экономического развития России Максим Решетников.
Министр экономического развития России Максим Решетников.
Скриншот видео instagram.com/reshetnikov_mg

Он подчеркнул — предприниматели, не принимающие участие в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы больше отдавать в казну.

По его словам, изменения должны быть аккуратными, чтобы обойтись без революций. Но основной вариант — это повышение налогов для компаний, выплачивающих слишком большие дивиденды акционерам.

Минфин уже представил первые наброски этого проекта, указал Решетников. В ближайшее время предстоит их обсуждение, в том числе с бизнесом. Он признал, что запретить компаниям выплачивать дивиденды невозможно и власти не против таких выплат в принципе, чтобы сохранить фондовый рынок, но следует их сократить, пишет Lenta.ru.

Обзор

В Обзоре финансовой стабильности Центробанка говорится, что в 2021 году торгующие на бирже россияне стали значительно активнее вкладывать средства в акции иностранных компаний, а вот для российских компаний инвестиции, напротив, сократились.

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