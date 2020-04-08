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Экономика

Российские власти создали финансовую подушку почти в 18 трлн рублей

Накопленные ликвидные активы росийских властей по состоянию на 1 марта составили 17,7 триллина рублей — более 16% ВВП.

Кредит, деньги.
Кредит, деньги.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Из этой суммы ликвидные активы федерального правительства (рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и ЦБ) составили 15,3 трлн рублей. Остальная сумма — это активы региональных правительств, сообщает РБК со ссылкой на анализ данных ЦБ РФ.

Накопленные активы включают, в основном, валютные средства ФНБ и валюту, приобретенную Минфином с начала 2020 года при ценах на нефть более 42,2 доллара за баррель.

Также в них входят рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов, пишет bfm.ru.

За март финансовые запасы федеральных органов власти в рублевом эквиваленте могли вырасти еще как минимум на 1,2 трлн рублей на фоне ослабления рубля.

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