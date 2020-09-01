Российские власти спрогнозировали, насколько сократится население в стране в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году, следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития. Бедность возрастет на 1 п.п., до 13,3% населения, пишет РБК.

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет.

Выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют ее снижение, следует из проекта. Одна из национальных целей развития России — сокращение уровня бедности в два раза — то есть до 6,5% к 2030 году.

Эта цель прописана в июльском указе президента Владимира Путина, который он подписал после одобрения президентских поправок в Конституцию. Документ сдвигает достижение большинства национальных целей развития до 2030 года из-за пандемического кризиса. Предыдущий указ главы государства был рассчитан до 2024 года.