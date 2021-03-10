Российских блогеров хотят подвести под налог

Налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними — такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли.

Это приведет к поступлению денег в бюджет от деятельности российских блогеров.

НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки. Это налог за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе, пишут «Ведомости».

По данным исследований, блогеры только за 2020 год заработали порядка 18 млрд рублей.

За исполнением проекта будут следить ФНС, Минфин и Минэкономразвития, пишет News.ru. Новый налог позволит компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового маневра по снижению социальных взносов для IT.