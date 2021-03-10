Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Российских блогеров хотят подвести под налог

Налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними — такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли.

YouTube.
YouTube.
unsplash.com

Это приведет к поступлению денег в бюджет от деятельности российских блогеров.

НДФЛ будут выплачивать в случае принятия такого решения YouTube, Instagram, TikTok и другие площадки. Это налог за блогеров, которые зарабатывают у них на рекламе, пишут «Ведомости».

По данным исследований, блогеры только за 2020 год заработали порядка 18 млрд рублей.

За исполнением проекта будут следить ФНС, Минфин и Минэкономразвития, пишет News.ru. Новый налог позволит компенсировать средства бюджета, которые теряются из-за налогового маневра по снижению социальных взносов для IT.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость