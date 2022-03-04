Российским аграриям предоставили кредитные каникулы и пролонгировали льготные кредиты

Правительство РФ утвердило постановление о кредитных каникулах для аграриев и пролонгации сроков льготных кредитных договоров, сообщает «Интерфакс».

Сельхозпроизводители получили право полугодовой отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.

Речь идет о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.

При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита еще на один год.

Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку, подчеркивается в релизе кабмина.

В декабре прошлого года аграрии оценили итоги уборочной и рассказали, к чему готовятся в следующем году.