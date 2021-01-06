Российским бюджетникам будут считать зарплату по-новому. Подробности

Новая система начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, включающая базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов, начинает работать в России с 2021 года, сообщает «Парламентская газета».

По новым правилам сотрудники будут получать одинаковую зарплату вне зависимости от субъекта страны, так как требования к системам оплаты труда в рамках отраслей теперь устанавливает кабмин, а не региональные власти.

При этом зарплата будет складываться из основного оклада, индивидуальной премии (не менее пяти процентов), доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж (10−30%) и других дополнительных платежей.

Общая доплата может доходить до 60% от оклада, в отдельных случаях — до 120%. Также бюджетникам будет доступна материальная помощь (30% от оклада) и помощь на оздоровление (50% от оклада).

Чиновники полагают, что новая система приведет к выравниванию зарплат, но не к их уменьшению, поскольку будет учитываться размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности.