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Экономика

Российским бюджетникам будут считать зарплату по-новому. Подробности

Новая система начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, включающая базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов, начинает работать в России с 2021 года, сообщает «Парламентская газета».

Минфин предлагает минимально индексировать зарплаты бюджетников.
Минфин предлагает минимально индексировать зарплаты бюджетников.
Михаил Хаустов

По новым правилам сотрудники будут получать одинаковую зарплату вне зависимости от субъекта страны, так как требования к системам оплаты труда в рамках отраслей теперь устанавливает кабмин, а не региональные власти.

При этом зарплата будет складываться из основного оклада, индивидуальной премии (не менее пяти процентов), доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж (10−30%) и других дополнительных платежей.

Общая доплата может доходить до 60% от оклада, в отдельных случаях — до 120%. Также бюджетникам будет доступна материальная помощь (30% от оклада) и помощь на оздоровление (50% от оклада).

Чиновники полагают, что новая система приведет к выравниванию зарплат, но не к их уменьшению, поскольку будет учитываться размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности.

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